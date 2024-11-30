В окружении Трампа говорят, что он хочет достичь прекращения огня в Газе до своей инаугурации

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что избранный президент США Дональд Трамп хочет добиться прекращения огня в Газе и соглашения об освобождении заложников до своего вступления в должность 20 января 2025 года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сенатор Грэм сказал в интервью Axios.

Заключение соглашения по Газе является одним из приоритетов нынешнего президента Джо Байдена, но отсутствие явного прогресса в последние недели свидетельствует о том, что этот вопрос может перейти на рассмотрение Трампа.

Израильские чиновники считают, что администрация Трампа может применить другой подход к Газе, в частности, относительно того, как будет выглядеть "день после войны".

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В свою очередь Грэм, который часто общается с Трампом и консультирует его по вопросам внешней политики, особенно на Ближнем Востоке, сказал, что Трамп хочет заключить соглашение об освобождении заложников и прекращении войны как можно скорее, желательно до того, как он вступит в должность.

"Трамп как никогда решительно настроен освободить заложников и поддерживает прекращение огня, которое включает соглашение об освобождении заложников. Он хочет, чтобы это произошло сейчас. Я хочу, чтобы люди в Израиле и в регионе знали, что Трамп сосредоточен на вопросе заложников. Он хочет, чтобы убийства прекратились и боевые действия закончились", – отметил сенатор.

Он выразил надежду, что Трамп и администрация Байдена будут работать вместе во время переходного периода, чтобы освободить заложников и добиться прекращения огня.

По словам Грэма, Трампу нужна сделка в Газе, прежде чем он сможет сосредоточиться на своих ключевых внешнеполитических целях в регионе, таких как нормализация отношений между Израилем и Саудовской Аравией и создание регионального альянса против Ирана.

Напомним, президент США Джо Байден 26 ноября сообщил, что Израиль и ливанская боевая группировка "Хезболла" достигли соглашения о прекращении огня, оно вступило в силу в ночь на среду.

После этого в команде Трампа заявили, что это соглашение было достигнуто благодаря победе кандидата-республиканца.