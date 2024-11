У Трампа кажуть, що його перемога на виборах допомогла примирити Ізраїль і "Хезболлу"

У команді новообраного президента США Дональда Трампа заявили, що угода про припинення вогню між Ізраїлем та "Хезболлою", укладена за посередництва адміністрації Джо Байдена, була досягнута завдяки перемозі кандидата-республіканця.

Про це у соцмережі Х (Twitter) написав майбутній радник Трампа з національної безпеки Майк Волтц, повідомляє "Європейська правда".

Волтц заявив, що "всі сідають за стіл переговорів через президента Трампа".

"Його гучна перемога надіслала чіткий сигнал решті світу, що хаос не буде толеруватися. Я радий бачити конкретні кроки до деескалації на Близькому Сході", – зазначив він.

Everyone is coming to the table because of President Trump.



His resounding victory sent a clear message to the rest of the world that chaos won’t be tolerated. I’m glad to see concrete steps towards deescalation in the Middle East.



But let’s be clear: The Iran Regime is the…