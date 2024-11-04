Президентка Грузії демонстративно не привітала дипломатів з професійним днем

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі демонстративно відмовилася вітати грузинських дипломатів із Днем дипломатії.

Про це Зурабішвілі написала у неділю ввечері на своїй Facebook-сторінці, повідомляє "Європейська правда".

Зурабішвілі пояснила, що не може привітати дипломатів через їхню мовчазну позицію щодо антизахідних кроків чинної грузинської влади.

"Я не вітаю вас із Днем дипломатії! Незважаючи на те, що 20 років тому саме за моєю ініціативою було засновано цю важливу дату", – заявила Зурабішвілі.

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Вона наголосила, що сьогодні уряд "топче омріяний європейський шлях", натомість більшість дипломатів мовчать і не протестують.

"У цей час ви, замовклі посли Грузії, засідаєте в Брюсселі, Вашингтоні та скількох іще європейських столицях, і заради чого? Якщо ви не наважуєтеся подати у відставку, гучно заявити (свою позицію. – Ред.) або зафіксувати іншу думку – що ж вам залишається? Невже ви так сильно боїтеся?!", – риторично поцікавилася Зурабішвілі.

Вона розкритикувала дипломатів за те, що вони не помічають гібридних дій Росії, та що вони не змогли захистити конституційне право емігрантів на виборах.

Нагадаємо, опозиційні партії та президентка Зурабішвілі не визнають результати парламентських виборів 26 жовтня, заявляючи, що партія влади "Грузинська мрія" їх "вкрала", та закликаючи до масштабних протестів.

28 жовтня у Тбілісі пройшов багатотисячний мітинг проти фальсифікацій та за скасування результатів виборів. Проте на цьому вулична активність пішла на спад.

Про те, чи це вже остаточна перемога партії влади "Грузинська мрія", читайте в статті Революція "на паузі": що відбувається у Грузії та чи мають протести шанси на успіх.