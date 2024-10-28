У Тбілісі почався протест через скандальні вибори до парламенту

Тисячі людей увечері в понеділок, 28 жовтня, зібрались під парламентом Грузії у Тбілісі на акцію протесту проти оголошених результатів парламентських виборів.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Interpressnews.

Учасники протесту перекрили прилеглий проспект Руставелі. На мітингу виступила президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка заявила, що голоси тих, хто зібрався, на виборах "були вкрадені".

The president of Georgia, de facto leader of the opposition, climb to the stage in front Tbilisi parliament during the first anti– government protest after saturday's vote pic.twitter.com/5hQye303mR Реклама: October 28, 2024

"Можу заприсягтись, що буду з вами до кінця на європейському шляху, поки ми не досягнемо дверей Європи, що є нашою справжньою мрією", – зазначила вона.

Як передає "Эхо Кавказа", один із лідерів партії "Єдність – Національний рух" Георгій Вашадзе на мітингу заявив, що опозиція вимагає повторних виборів, які відбудуться під міжнародним контролем.

Protests starting up on Tbilisi's Rustaveli Ave, in front of Georgia's parliament building. Thousands here already for what promises to be a pivotal night in Georgian history. pic.twitter.com/9VCZGutyJ7 – Neil Hauer (@NeilPHauer) October 28, 2024

Перед початком мітингу протестувальники освистали прем’єра Угорщини Віктора Орбана, що прибув до Тбілісі для зустрічі з владою.

Як повідомлялось, опозиційні партії не визнають результати виборів, заявляючи, що "Грузинська мрія" їх "вкрала". Опозиціонери закликали до протестів.

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