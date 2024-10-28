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У Тбілісі почався протест через скандальні вибори до парламенту

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Новини — Понеділок, 28 жовтня 2024, 18:22 — Олег Павлюк

Тисячі людей увечері в понеділок, 28 жовтня, зібрались під парламентом Грузії у Тбілісі на акцію протесту проти оголошених результатів парламентських виборів.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Interpressnews.

Учасники протесту перекрили прилеглий проспект Руставелі. На мітингу виступила президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка заявила, що голоси тих, хто зібрався, на виборах "були вкрадені".

"Можу заприсягтись, що буду з вами до кінця на європейському шляху, поки ми не досягнемо дверей Європи, що є нашою справжньою мрією", – зазначила вона.

Як передає "Эхо Кавказа", один із лідерів партії "Єдність – Національний рух" Георгій Вашадзе на мітингу заявив, що опозиція вимагає повторних виборів, які відбудуться під міжнародним контролем.

Перед початком мітингу протестувальники освистали прем’єра Угорщини Віктора Орбана, що прибув до Тбілісі для зустрічі з владою.

Як повідомлялось, опозиційні партії не визнають результати виборів, заявляючи, що "Грузинська мрія" їх "вкрала". Опозиціонери закликали до протестів.

Читайте детальніше у статті: Тбілісі кличе на допомогу: як пройшли вибори у Грузії й чи зважиться Захід підтримати протести

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Грузія
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