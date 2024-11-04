Президент Грузии демонстративно не поздравила дипломатов с профессиональным днем

Президент Грузии Саломе Зурабишвили демонстративно отказалась поздравлять грузинских дипломатов с Днем дипломатии.

Об этом Зурабишвили написала в воскресенье вечером на своей Facebook-странице, сообщает "Европейская правда".

Зурабишвили объяснила, что не может поздравить дипломатов из-за их молчаливой позиции относительно антизападных шагов действующей грузинской власти.

"Я не поздравляю вас с Днем дипломатии! Несмотря на то, что 20 лет назад именно по моей инициативе была учреждена эта важная дата", – заявила Зурабишвили.

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Она подчеркнула, что сегодня правительство "топчет желанный европейский путь", зато большинство дипломатов молчат и не протестуют.

"В это время вы, молчаливые послы Грузии, заседаете в Брюсселе, Вашингтоне и скольких еще европейских столицах, и ради чего? Если вы не решаетесь подать в отставку, громко заявить (свою позицию. – Ред.) или зафиксировать другое мнение – что же вам остается? Неужели вы так сильно боитесь?!", – риторически поинтересовалась Зурабишвили.

Она раскритиковала дипломатов за то, что они не замечают гибридных действий России, и что они не смогли защитить конституционное право эмигрантов на выборах.

Напомним, оппозиционные партии и президент Зурабишвили не признают результаты парламентских выборов 26 октября, заявляя, что партия власти "Грузинская мечта" их "украла", и призывая к масштабным протестам.

28 октября в Тбилиси прошел многотысячный митинг против фальсификаций и за отмену результатов выборов. Однако на этом уличная активность пошла на спад.

О том, это уже окончательная победа партии власти "Грузинская мечта", читайте в статье Революция "на паузе": что происходит в Грузии и имеют ли протесты шансы на успех.