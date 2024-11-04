Майже половина поляків чекають на послаблення безпеки Польщі у разі перемоги Трампа 

Майже половина поляків вважають, що безпека Польщі послабиться в разі перемоги кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа на виборах у США.

Про це свідчить опитування SW Research для видання Rzeczpospolita, пише "Європейська правда".

43,6% респондентів відповіли, що безпека Польщі, якщо президентом США стане Дональд Трамп, знизиться. На думку 19,8% респондентів безпека Польщі зміцнилась би.

18% учасників опитування вважають, що перемога Трампа не мала б жодного впливу на безпеку Польщі. 18,6% респондентів не мають думки з цього приводу.

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Відсоток тих, хто вважає, що президентство Дональда Трампа негативно вплине на безпеку Польщі, зростає з віком. Так думають 33% серед тих, кому менше 24 років, і 48% – серед тих, кому більше 50 років.

Беручи до уваги розмір населеного пункту, перемогу Дональда Трампа зі зниженням рівня безпеки Польщі найчастіше пов'язують жителі міст з населенням від 200 тисяч до 499 тисяч осіб (54%), коментує Вікторія Марущак, старша менеджерка проєктів SW Research.

Заяви Трампа про НАТО викликають занепокоєння в Європі. Під час праймеріз на мітингу в Південній Кароліні Трамп говорив, що дозволить Росії "робити все, що вона хоче" з країнами Альянсу, які не витрачають 2%ВВП на оборону.

Люди, наближені до Трампа, також представили концепцію Альянсу з двох категорій: країн, які користуються повним захистом через відповідний рівень витрат на оборону, і країн, які витрачають занадто мало і не можуть розраховувати на такий повний захист.

Трамп високо оцінював, серед іншого, високий рівень витрат на оборону з боку Польщі.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск нещодавно закликав країни Європи більше вкладатися в обороноздатність замість того, щоб хвилюватися про можливу зміну безпекової політики США після президентських виборів.

Як повідомляли, оборонний бюджет Польщі на 2025 рік буде рекордним.