Почти половина поляков ожидают ослабления безопасности Польши в случае победы Трампа

Почти половина поляков считают, что безопасность Польши ослабнет в случае победы кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах в США.

Об этом свидетельствует опрос SW Research для издания Rzeczpospolita, пишет "Европейская правда".

43,6% респондентов ответили, что безопасность Польши, если президентом США станет Дональд Трамп, снизится. По мнению 19,8% респондентов безопасность Польши укрепилась бы.

18% участников опроса считают, что победа Трампа не имела бы никакого влияния на безопасность Польши. 18,6% респондентов не имеют мнения по этому поводу.

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Процент тех, кто считает, что президентство Дональда Трампа негативно повлияет на безопасность Польши, растет с возрастом. Так думают 33% среди тех, кому меньше 24 лет, и 48% – среди тех, кому больше 50 лет.

Принимая во внимание размер населенного пункта, победу Дональда Трампа со снижением уровня безопасности Польши чаще всего связывают жители городов с населением от 200 тысяч до 499 тысяч человек (54%), комментирует Виктория Марущак, старший менеджер проектов SW Research.

Заявления Трампа о НАТО вызывают беспокойство в Европе. Во время праймериз на митинге в Южной Каролине Трамп говорил, что позволит России "делать все, что она хочет" со странами Альянса, которые не тратят 2% ВВП на оборону.

Люди, приближенные к Трампу, также представили концепцию Альянса из двух категорий: стран, которые пользуются полной защитой из-за соответствующего уровня расходов на оборону, и стран, которые тратят слишком мало и не могут рассчитывать на такую полную защиту.

Трамп высоко оценивал, среди прочего, высокий уровень расходов на оборону со стороны Польши.

Премьер-министр Польши Дональд Туск недавно призвал страны Европы больше вкладываться в обороноспособность вместо того, чтобы волноваться о возможном изменении политики безопасности США после президентских выборов.

Как сообщалось, оборонный бюджет Польши на 2025 год будет рекордным.