Туск: Безпека Європи залежить не від результату виборів у США, а від нас

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав країни Європи більше вкладатися в обороноздатність замість того, щоб хвилюватися про можливу зміну безпекової політики США після президентських виборів.

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву він опублікував у своєму X (Twitter).

Туск зазначив, що у публічній дискусії можна бачити численні обговорення, чого чекати Європі у разі перемоги на президентських виборах у США чинної віцепрезидентки Камали Гарріс або ж експрезидента Дональда Трампа, який погрожував виходом з НАТО і обіцяє "швидко завершити війну" в Україні.

Harris or Trump? Some claim that the future of Europe depends on the American elections, while it depends first and foremost on us. On condition Europe finally grows up and believes in its own strength. Whatever the outcome, the era of geopolitical outsourcing is over.

