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Туск: Безпека Європи залежить не від результату виборів у США, а від нас

Новини — Субота, 2 листопада 2024, 19:04 — Марія Ємець

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав країни Європи більше вкладатися в обороноздатність замість того, щоб хвилюватися про можливу зміну безпекової політики США після президентських виборів.

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву він опублікував у своєму X (Twitter).

Туск зазначив, що у публічній дискусії можна бачити численні обговорення, чого чекати Європі у разі перемоги на президентських виборах у США чинної віцепрезидентки Камали Гарріс або ж експрезидента Дональда Трампа, який погрожував виходом з НАТО і обіцяє "швидко завершити війну" в Україні. 

"Хтось каже, що майбутнє Європи залежить від президентських виборів, проте воно залежить найперше і передусім від нас. Від того, чи Європа нарешті подорослішає і повірить у свою силу. Яким би не був результат – епоха геополітичного "аутсорсингу" закінчилася", – наголосив Туск. 

Як повідомляли, оборонний бюджет Польщі на 2025 рік буде рекордним. Швеція планує до 2030 року вкласти в оборону близько 15 мільярдів євро.

У складі нової Єврокомісії вперше з'явилася посада окремого комісара з оборони (яка до того була об'єднана з фукнціями головного дипломата ЄС), на неї висувають литовського "друга України" Андрюса Кубілюса.

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Польща Туск Вибори в США
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