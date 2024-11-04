Навколо Білого дому, Капітолія та резиденції Гарріс встановили загородження на випадок заворушень

У районі Білого дому, Капітолія та резиденції віцепрезидентки Камали Гарріс у Вашингтоні з'явилися нові загородження на випадок можливих заворушень найближчими днями на тлі виборів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання The Washington Post.

Секретна служба звела металеві паркани навколо комплексу Білого дому і Міністерства фінансів, а також прилеглих частин площі Лафаєт, Військово-морської обсерваторії і будинку Гарріс в окрузі Колумбія. У районі Капітолія також встановлені тимчасові бар'єри.

фото: the washington post

Секретна служба також має плани щодо заходів безпеки за межами конференц-центру у Вест-Палм-Біч у Флориді, де колишній президент Трамп проводитиме захід у ніч виборів.

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Гарріс проведе ніч виборів у своїй альма-матер, університеті Говарда у Вашингтоні. Департамент поліції Вашингтона повідомив у неділю, що там будуть перекриті вулиці, не буде зон для паркування і транзитних об'їздів у прилеглих районах.

Офіційні особи заявили, що наразі немає жодних загроз для Вашингтона напередодні виборів. Але місцеві жителі готуються до потенційних заворушень невдоволених результатами виборів, а огорожа і фанера на вікнах нагадують про президентські вибори 2020 року і напад на Капітолій 6 січня.

фото: the washington post

Понад 80% американців готові прийняти результат виборів незалежно від того, хто з кандидатів переможе.

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