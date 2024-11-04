В Финляндии начинаются крупнейшие артиллерийские учения НАТО

В Финляндии в понедельник начинаются крупнейшие артиллерийские учения стран НАТО в Европе – "Удар молнии-24".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил финский вещатель Yle.

Эти учения являются частью серии учений "Динамический фронт-25", которые проводятся на территории пяти европейских стран – Финляндии, Эстонии, Германии, Румынии и Польши.

В Финляндии учения будут проходить в районах Роваярви и Рованиеми в финской Лапландии до 28 ноября.

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В финской части учений примут участие около 3600 военнослужащих, из них около 1250 солдат международных сил прибудут в регион.

Целью учений является демонстрация оборонных возможностей Альянса в регионе Северной Европы, а также отработка оперативного командования, управления и сотрудничества с Объединенным корпусом быстрого реагирования Альянса.

"Масштаб учений показывает, что в случае необходимости мы можем получить поддержку от членов Альянса очень быстро, а также от командования вооруженных сил Альянса. Это хороший пример того, что наша собственная полевая артиллерия в сочетании с силами и средствами Альянса формирует прочную оборону в северной части Финляндии и НАТО", – сказал полковник Янне Мякитало, руководитель учений.

Всего в учениях НАТО "Динамичный фронт-25" примут участие около 5 тысяч военнослужащих из 28 разных стран.

Напомним, с 1 ноября в Латвии стартовали первые полномасштабные учения бригады НАТО.

А 14 октября Североатлантический альянс начал ежегодные ядерные учения Steadfast Noon.