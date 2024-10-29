З 1 листопада у Латвії стартують перші повномасштабні навчання бригади НАТО

Цього тижня у Латвії розпочнуться перші повномасштабні навчання багатонаціональної бригади НАТО Resolute Warrior 2024.

Про це порталу Delfi повідомило Міністерство оборони країни, передає "Європейська правда".

Як зазначили журналісти, навчання триватимуть з 1 по 14 листопада у регіонах Відземі та Земгалі.

У навчаннях Resolute Warrior 2024 під керівництвом багатонаціональної дивізії НАТО "Північ" візьмуть участь понад 3500 солдатів союзників.

Реклама:

Журналісти проінформували, що з 1 по 8 листопада на дорогах можна буде спостерігати посилений рух військової техніки, а також буде видно низько літаючі літаки. Пересування військової техніки відбуватиметься відповідно до правил дорожнього руху.

Також на Адазькому полігоні проводитимуться навчання з артилерійської стрільби, що спричинить тимчасовий шум.

Національні збройні сили Латвії закликали із розумінням поставитися до військових навчань, що відбуваються в країні і мають на меті зміцнення національної оборони.

Очільник Міноборони країни Андріс Спрудс заявив, що ці навчання – чіткий та недвозначний доказ присутності союзників у Балтійському регіоні та їхньої готовності захищати Латвію.

Полковник Седрік Аспіро, командувач багатонаціональної бригади НАТО в Латвії, наголосив, що Resolute Warrior 2024 демонструє "колективну здатність зміцнювати безпеку Латвії".

"Внесок кожної держави-члена багатонаціональної бригади НАТО унікальний і цінний, і разом ми досягли найвищого рівня співпраці. Посил цих навчань зрозумілий – ми готові", – акцентував він.

Як нагадали журналісти, наразі бригада об'єднує сили з 13 країн-членів НАТО: Албанії, Чехії, Данії, Ісландії, Італії, Канади, Чорногорії, Північної Македонії, Польщі, Словаччини, Словенії та Іспанії.

Після Resolute Warrior 2024 багатонаціональна бригада НАТО під керівництвом Канади продовжить розширювати свої можливості. Очікується, що бригада досягне повної бойової готовності до 2026 року.

Напередодні стало відомо, що у західних регіонах Литви відбудуться військові навчання, в ході яких винищувачі НАТО, які беруть участь у місії з охорони повітряного простору країн Балтії, літатимуть на низькій висоті.

Нагадаємо, 14 жовтня Північноатлантичний альянс розпочав щорічні ядерні навчання Steadfast Noon.

Як відомо, у Фінляндії наприкінці листопада пройдуть великі артилерійські навчання НАТО.