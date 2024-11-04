Зеленський відзначив зрушення у постачаннях від партнерів для фронту

Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі є важливі зрушення в питаннях щодо постачання від партнерів для фронту.

Про це він повідомив за результатами наради, яку він провів разом з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, главою Генштабу Анатолієм Баргилевичем та міністром оборони Рустемом Умєровим, передає "Європейська правда".

Як акцентував український лідер, є важливі зрушення в питаннях щодо постачання від партнерів для фронту.

За його даними, наразі фіксується збільшення постачання згідно з пакетами підтримки – кращими стали результати в постачанні щодо артилерії.

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Зауважимо, нещодавно Зеленський розкритикував партнерів із держав НАТО, зокрема США, за те, що вони не дотримали слова стосовно обіцяної військової підтримки України.

Тоді він наголосив, що у НАТО не були готові на рішучі кроки щодо членства України через війну, натомість пообіцяли "шість-сім" систем для захисту українського неба.

Водночас, за його словами, Україна досі не отримала цієї кількості.

1 листопада Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні вартістю $425 млн.