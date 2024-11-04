Зеленский отметил сдвиги в поставках от партнеров для фронта

Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас есть важные сдвиги в вопросах поставок от партнеров для фронта.

Об этом он сообщил по результатам совещания, которое он провел вместе с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, главой Генштаба Анатолием Баргилевичем и министром обороны Рустемом Умеровым, передает "Европейская правда".

Как акцентировал украинский лидер, есть важные сдвиги в вопросах поставок от партнеров для фронта.

По его данным, сейчас фиксируется увеличение поставок согласно пакетам поддержки – лучшими стали результаты в поставках по артиллерии.

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Заметим, недавно Зеленский раскритиковал партнеров из государств НАТО, в частности США, за то, что они не сдержали слово по поводу обещанной военной поддержки Украины.

Тогда он отметил, что в НАТО не были готовы на решительные шаги по членству Украины из-за войны, зато пообещали "шесть-семь" систем для защиты украинского неба.

В то же время, по его словам, Украина до сих пор не получила этого количества.

1 ноября Министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи Украине стоимостью $425 млн.