Cпікеру парламенту Грузії довелось виправдовуватись за мапу "без окупованих територій"

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі опинився під шквалом критики після використання на брифінгу мапи країни "без окупованих територій" – які все ж були позначені, але малопомітним кольором.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Эхо Кавказа".

Мапа з’явилася на презентації про підсумки парламентських виборів, нею Папуашвілі ілюстрував дані про делегатів партії влади "Грузинська мрія" у регіонах. З екранів у багатьох склалося враження, що окуповані Абхазія і Цхінвальський регіон зовсім відсутні на мапі як частина Грузії.

Знімок з екрану / "Эхо Кавказа"

Це спровокувало масштабну критику у соцмережах зі згадками, що за використання таких мап законодавство країни передбачає відповідальність з максимальною санкцією у вигляді позбавлення волі на термін до 2 років.

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Папуашвілі пояснив, що окуповані території виділені на мапі сірим кольором, тоді як довколишні країни – білим.

"Як відомо, ми не можемо проводити вибори на окупованих територіях. Відповідно, там немає делегатів. Тут були позначені виборчі округи, де були предтсавлені делегати і відбулися вибори. Якщо у когось проблема зі сприйняттям кольорів, запрошую уважно придивитися", – прокоментував спікер.

Перед цим грузинська опозиція обурилася присутністю в країні у період виборів підсанкційного російського пропагандиста.

Про те, чи це вже остаточна перемога партії влади "Грузинська мрія", читайте в статті Революція "на паузі": що відбувається у Грузії та чи мають протести шанси на успіх.