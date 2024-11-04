Опозиція Грузії збирає великий мітинг у Тбілісі та готує намети

Грузинська опозиція підтвердила збір великого протесту проти результатів парламентських виборів, який відбудеться в понеділок увечері на проспекті Руставелі в Тбілісі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство "Новости-Грузия".

Протестувальники зберуться о 19:00 за місцевим часом (17:00 за Києвом) перед будівлею парламенту.

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Акція пройде на дев'ятий день після виборів, офіційні підсумки яких не визнають чотири опозиційні об'єднання, що пройшли до парламенту.

Вони вимагають міжнародного розслідування, кажучи про масову фальсифікацію підсумків голосування, і повторних виборів під міжнародним контролем.

У підготовці мітингу брали участь "Коаліція за зміни", "Єдність – Національний рух" і "Сильна Грузія".

Організатори не розкривають сценарій майбутнього мітингу, обіцяючи після його початку оголосити про подальші плани. Раніше "Коаліція на зміни" оголосила про збір наметів, їх уже в запасі до тисячі. Але поки неясно, чи з'явиться наметове містечко в центрі Тбілісі в понеділок.

Опозиційні ЗМІ з посиланням на джерела в партіях пишуть, що у понеділок протест буде оголошено безстроковим. Об'єднаний штаб працюватиме в центральному офісі партії "Лело" в Тбілісі.

"Ми зустрінемося в понеділок, о 19:00, на Руставелі, і детально проінформуємо про те, як у рамках закону, мирно, організовано триватиме наш протест", – сказала на брифінгу лідерка партії "Для народу" Анна Долідзе.

"Вулиця стане одним із центральних напрямків нашого плану, де ми будемо боротися за нашу країну і європейське майбутнє", – заявила одна з лідерок "Коаліції за зміни" Елене Хоштарія.

Це буде другий протестний мітинг опозиції після виборів. Перший відбувся 28 жовтня, після того, як Центрвиборчком оголосив попередні підсумки.

Про те, чи це вже остаточна перемога партії влади "Грузинська мрія", читайте в статті Революція "на паузі": що відбувається у Грузії та чи мають протести шанси на успіх.