У Фінляндії стався вибух на фабриці з виробництва картону

На промисловому майданчику фабрики Mondi з виробництва картону у фінському місті Куопіо стався вибух.

Про це повідомила телекомпанія Yle, передає "Європейська правда".

Як повідомили журналісти, у резервуарі фабрики сталося раптове підвищення тиску, внаслідок чого обвалився дах на площі близько 600 квадратних метрів.

Внаслідок аварії ніхто не постраждав, адже в цеху на той момент не було працівників.

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Керуючий директор Mondi Powerflute, наголосив про початок розслідування масштабу пошкоджень на фабриці.

"Фабрика зупинить роботу, і наступним кроком буде визначення причини аварії та завданих збитків. Ми, звичайно, намагатимемося відновити виробництво якомога швидше", – акцентував він.

Також керуючий директор додав, що наразі причина аварії ще не відома.

"Я працюю в галузі вже давно, але нічого подібного в моїй кар'єрі ще не траплялося. Я поки що не можу сказати, що стало причиною аварії", – додав він.

Журналісти проінформували, що Mondi виробляє гофрований картон, який використовується в картонних коробках.

31 жовтня у грецькій столиці Афіни загинув чоловік та зазнала поранень жінка, внаслідок вибуху у квартирі.

Також того ж дня повідомлялося, що німецька поліція розшукує чоловіка, який залишив сумку з вибухівкою на залізничному вокзалі у Берліні і втік після того, як його зупинили федеральні офіцери.