В Финляндии произошел взрыв на фабрике по производству картона
На промышленной площадке фабрики Mondi по производству картона в финском городе Куопио произошел взрыв.
Об этом сообщила телекомпания Yle, передает "Европейская правда".
Как сообщили журналисты, в резервуаре фабрики произошло внезапное повышение давления, в результате чего обвалилась крыша на площади около 600 квадратных метров.
В результате аварии никто не пострадал, ведь в цехе на тот момент не было работников.
Управляющий директор Mondi Powerflute, отметил о начале расследования масштаба повреждений на фабрике.
"Фабрика остановит работу, и следующим шагом будет определение причины аварии и нанесенного ущерба. Мы, конечно, постараемся восстановить производство как можно скорее", – акцентировал он.
Также управляющий директор добавил, что пока причина аварии еще не известна.
"Я работаю в отрасли уже давно, но ничего подобного в моей карьере еще не случалось. Я пока не могу сказать, что стало причиной аварии", – добавил он.
Журналисты проинформировали, что Mondi производит гофрированный картон, который используется в картонных коробках.
31 октября в греческой столице Афины погиб мужчина и получила ранения женщина, в результате взрыва в квартире.
Также в тот же день сообщалось, что немецкая полиция разыскивает мужчину, который оставил сумку со взрывчаткой на железнодорожном вокзале в Берлине и сбежал после того, как его остановили федеральные офицеры.