В Финляндии произошел взрыв на фабрике по производству картона

На промышленной площадке фабрики Mondi по производству картона в финском городе Куопио произошел взрыв.

Об этом сообщила телекомпания Yle, передает "Европейская правда".

Как сообщили журналисты, в резервуаре фабрики произошло внезапное повышение давления, в результате чего обвалилась крыша на площади около 600 квадратных метров.

В результате аварии никто не пострадал, ведь в цехе на тот момент не было работников.

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Управляющий директор Mondi Powerflute, отметил о начале расследования масштаба повреждений на фабрике.

"Фабрика остановит работу, и следующим шагом будет определение причины аварии и нанесенного ущерба. Мы, конечно, постараемся восстановить производство как можно скорее", – акцентировал он.

Также управляющий директор добавил, что пока причина аварии еще не известна.

"Я работаю в отрасли уже давно, но ничего подобного в моей карьере еще не случалось. Я пока не могу сказать, что стало причиной аварии", – добавил он.

Журналисты проинформировали, что Mondi производит гофрированный картон, который используется в картонных коробках.

31 октября в греческой столице Афины погиб мужчина и получила ранения женщина, в результате взрыва в квартире.

Также в тот же день сообщалось, что немецкая полиция разыскивает мужчину, который оставил сумку со взрывчаткой на железнодорожном вокзале в Берлине и сбежал после того, как его остановили федеральные офицеры.