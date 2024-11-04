Главі МЗС Німеччини під Києвом показали передані Берліном установки Gepard

Під час візиту в Україну глава німецького МЗС Анналена Бербок дізналася більше про використання зенітних установок Gepard, поставлених Німеччиною.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.

Українські військовослужбовці відзвітували про свою роботу перед міністеркою поблизу Києва. Наразі Німеччина поставила Україні 55 установок Gepard із запасними частинами та 176 000 одиниць зенітних танкових боєприпасів із запасів Бундесверу та промислових запасів для захисту від російських повітряних атак.

фото dpa

Екіпаж установки повідомив, що в п'ятницю вони збили три російські безпілотники. Вони також звернулися до Бербок з проханням про більшу підтримку матеріалами та боєприпасами.

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Після цього міністерці закордонних справ Німеччини показали електростанцію в передмісті Києва, в яку вже кілька разів влучали російські ракети.

Бербок прибула вранці з восьмим візитом солідарності до України з початку повномасштабної російської агресії в лютому 2022 року. Візит не був анонсований з міркувань безпеки.

Вона заявила, що Україна потребує підтримки, оскільки Київ вступає в третю зиму війни.