Главе МИД Германии под Киевом показали переданные Берлином установки Gepard

Во время визита в Украину глава немецкого МИД Анналена Бербок узнала больше об использовании зенитных установок Gepard, поставленных Германией.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DPA.

Украинские военнослужащие отчитались о своей работе перед министром под Киевом. Сейчас Германия поставила Украине 55 установок Gepard с запасными частями и 176 000 единиц зенитных танковых боеприпасов из запасов Бундесвера и промышленных запасов для защиты от российских воздушных атак.

dpa

Экипаж установки сообщил, что в пятницу они сбили три российских беспилотника. Они также обратились к Бербок с просьбой о большей поддержке материалами и боеприпасами.

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После этого министры иностранных дел Германии показали электростанцию в пригороде Киева, в которую уже несколько раз попадали российские ракеты.

Бербок прибыла утром с восьмым визитом солидарности в Украину с начала полномасштабной российской агрессии в феврале 2022 года. Визит не был анонсирован по соображениям безопасности.

Она заявила, что Украина нуждается в поддержке, поскольку Киев вступает в третью зиму войны.