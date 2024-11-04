Словацький міністр образився на підлітків, які на Гелловін перевдяглися у виборців Фіцо

Міністра внутрішніх справ Словаччини зачепила за живе група підлітків з братиславської середньої школи – через костюми до Гелловіну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Матуш Шутай Ешток розлютився, побачивши школярів однієї з братиславських середніх шкіл, переодягнених до Гелловіну в костюми пенсіонерів, що демонструють підтримку прем'єр-міністру Роберту Фіцо.

фото: FB Adolf Snehuliak

"Те, що сталося нещодавно в одній з середніх шкіл Братислави... є продовженням зростання напруги в суспільстві, яка, завдяки прогресивним політикам, вже дійшла до шкіл", – сказав Шутай Ешток.

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Він звинуватив опозиційних політиків у тому, що вони використовують дітей для "політичної пропаганди", як це робили "нацисти і комуністи".

У сивих перуках, намальованих зморшках і окулярах школярі тримали плакати "Я люблю Фіцо", пародіюючи старших людей, які є однією з найважливіших груп виборців популістської владної коаліції Smer, яку представляє Фіцо.

"Я засуджую знущання з будь-кого, в тому числі над людьми похилого віку, за їхні законні політичні погляди", – заявив Шутай Ешток, додавши, що Словаччині не потрібні "діти-бійці".

Союз пенсіонерів Словаччини також критично поставився до інциденту, назвавши його "дегуманізуючим і жорстоким", і планує подати скаргу до шкільної інспекції країни. Учні гімназії вибачилися перед пенсіонерами за те, що ненавмисно образили їхні почуття.

Після замаху на Фіцо у травні політики з правлячої коаліції Словаччини постійно звинувачують опозиційних політиків та незалежні ЗМІ у напруженості в глибоко поляризованому суспільстві.

Нещодавно Роберт Фіцо заявляв, що на нього намагались вдруге скоїти замах.

15 травня у Словаччині скоїли замах на прем'єр-міністра Роберта Фіцо після виїзного засідання уряду в місті Гандлова. Перший час після інциденту були сумніви, чи виживе поранений прем’єр.

Нападником виявився 71-річний Юрай Цинтула. На допиті він стверджував, що хотів не вбити Фіцо, а тільки "зашкодити здоров'ю", аби він не зміг далі проводити політику, з якою Цинтула незгодний, зокрема й у питанні російсько-української війни.

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