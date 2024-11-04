Словацкий министр обиделся на подростков, переодевшихся на Хэллоуин в избирателей Фицо

Министра внутренних дел Словакии задела за живое группа подростков из братиславской средней школы – из-за костюмов к Хэллоуину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Матуш Шутай Эшток разозлился, увидев школьников одной из братиславских средних школ, переодетых к Хэллоуину в костюмы пенсионеров, демонстрирующих поддержку премьер-министру Роберту Фицо.

фото: FB Adolf Snehuliak

"То, что произошло недавно в одной из средних школ Братиславы... является продолжением роста напряжения в обществе, которое, благодаря прогрессивным политикам, уже дошло до школ", – сказал Шутай Эшток.

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Он обвинил оппозиционных политиков в том, что они используют детей для "политической пропаганды", как это делали "нацисты и коммунисты".

В седых париках, очках и с нарисованными морщинами школьники держали плакаты "Я люблю Фицо", пародируя старших людей, являющихся одной из важнейших групп избирателей популистской правящей коалиции Smer, которую представляет Фицо.

"Я осуждаю издевательства над кем-либо, в том числе над пожилыми людьми, за их законные политические взгляды", – заявил Шутай Эшток, добавив, что Словакии не нужны "дети-бойцы".

Союз пенсионеров Словакии также критически отнесся к инциденту, назвав его "дегуманизирующим и жестоким", и планирует подать жалобу в школьную инспекцию страны. Ученики гимназии извинились перед пенсионерами за то, что нечаянно оскорбили их чувства.

После покушения на Фицо в мае политики из правящей коалиции Словакии постоянно обвиняют оппозиционных политиков и независимые СМИ в напряженности в глубоко поляризованном обществе.

Недавно Роберт Фицо заявлял, что на него пытались второй раз совершить покушение.

15 мая в Словакии совершили покушение на премьер-министра Роберта Фицо после выездного заседания правительства в городе Гандлова. Первое время после инцидента были сомнения, выживет ли раненый премьер.

Нападавшим оказался 71-летний Юрай Цинтула. На допросе он утверждал, что хотел не убить Фицо, а только "навредить здоровью", чтобы он не смог дальше проводить политику, с которой Цинтула не согласен, в том числе и в вопросе российско-украинской войны.

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