Фіцо розповів про нову спробу замаху на нього

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявляє, що на нього намагались вдруге скоїти замах.

Про це словацький прем’єр сказав в інтерв’ю виданню Standard, повідомляє "Європейська правда".

За словами Фіцо, інцидент стався у місті Дуклі, куди він їздив з нагоди святкування річниці Карпатсько-Дуклинської операції у Другій світовій війні.

Урочистості в Дуклі відбулися 6 жовтня. На них були присутні кілька членів уряду і депутатів парламенту, в тому числі президент Петер Пеллегріні і сам Фіцо.

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"Ми схопили дуже войовничу людину, яка ненавидить мене за мою позицію щодо України. Він був зі зброєю, на щастя, він не потрапив у зону, де були ми, політики, а пішов у зону, де був натовп. Там він пройшов через рамку металошукача, було виявлено, що у нього був повністю заряджений пістолет", – розповів Фіцо.

Говорячи про замах на нього, який стався у травні в місті Гандлова, Фіцо сказав, що тоді йому "дуже пощастило".

Він назвав Юрая Цинтулу, який стріляв тоді, політичним активістом "певної політичної партії", який "відвідував певні мітинги, де був дуже активний".

За словами Фіцо, рішення Цинтули про замах в Гандлові не було імпульсивним.

"Тричі він приходив на публічні зібрання, де був присутній і я. Три рази він приходив туди зі зброєю", – зазначив він.

Нагадаємо, 15 травня у Словаччині скоїли замах на прем'єр-міністра Роберта Фіцо після виїзного засідання уряду в місті Гандлова. Перший час після інциденту були сумніви, чи виживе поранений прем’єр.

Нападником виявився 71-річний Юрай Цинтула. На допиті він стверджував, що хотів не вбити Фіцо, а тільки "зашкодити здоров'ю", аби він не зміг далі проводити політику, з якою Цинтула незгодний, зокрема й у питанні російсько-української війни.

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