Шольц: НАТО має бути сильним настільки, щоб нікому не спало на думку на нього напасти

Канцлер Німеччини Олаф Шольц та генсек НАТО Марк Рютте згодні з необхідністю посилення оборони європейської частини Альянсу.

Про це вони заявили під час спільної пресконференції з нагоди візиту генсека НАТО до Німеччини, повідомляє "Європейська правда".

За словами Шольца, Путіну не вдалося зруйнувати єдність НАТО, навпаки, переконаний він, війна Росії проти України зробила Альянс сильнішим, ніж будь-коли.

Однак, на думку Шольца і Рютте, європейський стовп НАТО має бути посилений.

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Шольц також пообіцяв сьогодні, що Німеччина продовжить інвестувати у свою армію і витрачатиме на оборону два відсотки валового внутрішнього продукту, як того вимагає НАТО після саміту у 2014 році. За його словами, мета полягає в тому, щоб НАТО був настільки сильним, "щоб ніхто навіть не думав про напад на нього".

За словами Рютте, який на початку жовтня замінив на посаді генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, всі країни-члени Альянсу повинні будуть більше інвестувати в оборону. Він попередив, що Путін не зупиниться в Україні в разі перемоги.

Він зазначив, що Росія вже зараз проводить посилену кампанію гібридних атак на території членів Альянсу – втручаючись безпосередньо в їхні демократії, саботуючи промисловість і вчиняючи насильство.

"Все це для того, щоб послабити нас і посіяти розбіжності. Це свідчить про те, що лінія фронту в цій війні більше не проходить виключно в межах України.

Все частіше лінія фронту переміщується за межі кордонів – в Балтійський регіон, Західну Європу і навіть на Крайню Північ. Але НАТО готова стримувати і захищати від цих загроз", – наголосив генсек.

Нагадаємо, 28 жовтня Рютте заявив, що з останньою доступною інформацією може підтвердити, що військові Північної Кореї вже задіяні у Курській області РФ.

Нещодавно у США заявили, що на Курщині перебувають уже близько 8000 північнокорейських військових, які найближчими днями можуть бути залученими до активних бойових дій.