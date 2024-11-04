Шольц: НАТО должно быть сильным настолько, чтобы никому не пришло в голову на него напасть

Канцлер Германии Олаф Шольц и генсек НАТО Марк Рютте согласны с необходимостью усиления обороны европейской части Альянса.

Об этом они заявили во время совместной пресс-конференции по случаю визита генсека НАТО в Германию, сообщает "Европейская правда".

По словам Шольца, Путину не удалось разрушить единство НАТО, наоборот, убежден он, война России против Украины сделала Альянс сильнее, чем когда-либо.

Однако, по мнению Шольца и Рютте, европейский столп НАТО должен быть усилен.

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Шольц также пообещал сегодня, что Германия продолжит инвестировать в свою армию и будет тратить на оборону два процента валового внутреннего продукта, как того требует НАТО после саммита в 2014 году. По его словам, цель состоит в том, чтобы НАТО был настолько сильным, "чтобы никто даже не думал о нападении на него".

По словам Рютте, который в начале октября заменил на посту генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, все страны-члены Альянса должны будут больше инвестировать в оборону. Он предупредил, что Путин не остановится в Украине в случае победы.

Он отметил, что Россия уже сейчас проводит усиленную кампанию гибридных атак на территории членов Альянса – вмешиваясь непосредственно в их демократии, саботируя промышленность и совершая насилие.

"Все это для того, чтобы ослабить нас и посеять разногласия. Это свидетельствует о том, что линия фронта в этой войне больше не проходит исключительно в пределах Украины.

Все чаще линия фронта перемещается за пределы границ – в Балтийский регион, Западную Европу и даже на Крайний Север. Но НАТО готова сдерживать и защищать от этих угроз", – подчеркнул генсек.

Напомним, 28 октября Рютте заявил, что по последней доступной информации может подтвердить, что военные Северной Кореи уже задействованы в Курской области РФ.

Недавно в США заявили, что на Курщине находятся уже около 8000 северокорейских военных, которые в ближайшие дни могут быть привлечены к активным боевым действиям.