Рютте та Шольц зустрінуться у Берліні у понеділок

У понеділок, 4 листопада, Генеральний секретар НАТО Марк Рютте здійснить візит до Берліна, де, зокрема, зустрінеться із канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Про це повідомили на офіційній сторінці НАТО, передає "Європейська правда".

Як зазначається, Рютте зустрінеться з президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром, Шольцом, міністром оборони Борисом Пісторіусом та міністром фінансів Крістіаном Лінднером.

За словами речника німецького уряду Штеффена Гебештрайта, якого цитує DW, Шольц та Рютте обгорять політику безпеки в євроатлантичному регіоні.

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Як передало видання, особливе занепокоєння у країнах НАТО наразі викликає нещодавнє приєднання північнокорейських солдатів до російських військ, які воюють в Україні.

Нагадаємо, 28 жовтня Рютте заявив, що з останньою доступною інформацією може підтвердити, що військові Північної Кореї вже задіяні у Курській області РФ.

Нещодавно у США заявили, що на Курщині перебувають уже близько 8000 північнокорейських військових, які в найближчі дні можуть бути залученими до активних бойових дій.

Розвідка Естонії констатували, що участь північнокорейських підрозділів на українському фронті поки що не принесе особливих змін, і вони, ймовірно, зазнають великих втрат.