У США кажуть про 8000 військових Північної Кореї в Курській області

Заступник посла США при ООН Роберт Вуд під час засідання Ради безпеки в четвер, 31 жовтня, заявив про перебування близько восьми тисяч військових Північної Кореї на території Курської області.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Під час свого виступу на засіданні Радбезу, присвяченому питанням "міжнародного миру та безпеки", американський представник попросив додатковий час для озвучення нової інформації.

"Ми щойно отримали інформацію, що зараз у Курській області перебувають близько 8000 солдатів КНДР. І в мене є дуже шанобливе запитання до мого російського колеги: чи Росія все ще стверджує, що в Росії немає військ КНДР? Це моє єдине питання і останнє зауваження", – додав Вуд.

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Російський представник на засіданні Ради безпеки не відповів на цей коментар, після чого його закрили.

Пізніше державний секретар США Ентоні Блінкен на брифінгу підтвердив інформацію про 8000 північнокорейських військових.

"Ми ще не спостерігали участі цих військ у бойових діях проти українських сил, але ми очікуємо, що це станеться найближчими днями", – додав Блінкен.

За останньою оцінкою США, Північна Корея відправила близько 10 тисяч військових до Росії для навчань та участі в бойових діях проти України.

Лише напередодні в Пентагоні говорили, що лише частина з військових КНДР, відправлених до РФ, уже присутня на Курщині.