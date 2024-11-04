В Бельгии снова провалились переговоры о коалиции, но король их продолжил

Король Бельгии Филипп в понедельник, 4 ноября, в очередной раз продлил мандат лидера фламандской националистической партии N-VA ("Новый фламандский альянс") Барта де Вевера на переговоры по правительственной федеральной коалиции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Brussels Times.

Де Вевер в понедельник предложил королю Филиппу сложить полномочия из-за провала коалиционных переговоров после выхода из них левоцентристов из партии Vooruit ("Вперед").

Но король предоставил лидеру фламандских националистов время до вторника, 12 ноября, для проведения дополнительных консультаций, сообщили во Дворце.

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С середины июля глава N-VA вел переговоры о формировании пятипартийной коалиции с участием Les Engagés, франкоязычного правоцентристского "Реформистского движения" (MR), нидерландскоязычной центристской "Христианско-демократической и фламандской партии" (CD&V) и Vooruit ("Вперед").

Такую коалицию называют "аризонской", что является ссылкой на флаг американского штата Аризона, где сочетаются синий, красный, желтый и оранжевый цвета – это цвета пяти партий – участников переговоров.

Как единственная левоцентристская партия на переговорах, Vooruit неоднократно возмущалась предложенными мерами в социально-экономической сфере. В конце концов, партия в понедельник объявила о выходе из переговоров.

Поскольку только "аризонская" коалиция может обеспечить стабильное большинство федеральному правительству в Бельгии, переговоры будут продолжаться дальше. Это уже второй раз с августа, когда Vooruit отказывался от участия в правительстве.

Переговоры начались после того, как король Бельгии принял отставку правительства Александра де Кроо, который решил уходить с должности после провального результата его либеральной партии "Открытые фламандские либералы и демократы" на национальных выборах, проходивших одновременно с выборами в Европарламент.

Отметим, что Бельгии не привыкать к длительным коалиционным переговорам. В 2010 и 2011 годах на формирование правительства в стране ушел 541 день.