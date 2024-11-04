Міністр оборони Фінляндії: Європа має бути готова збільшити внесок у підтримку України

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен вважає, що у разі критичної ситуації з підтримкою США, Європа повинна взяти на себе відповідальність за підтримку України.

Про це він сказав в інтерв'ю Yle, повідомляє "Європейська правда".

Міністр переконаний, що навіть після президентських виборів США продовжать підтримку України.

"Наразі ми маємо тверду впевненість у групі підтримки України, в якій беруть участь Сполучені Штати, що Сполучені Штати продовжать свою підтримку", – сказав Хяккянен.

Реклама:

Однак, за його словами, вибори в США все ж матимуть вплив на підтримку України. Міністр каже, що у фінансовому плані Європа повинна буде підтримати Україну більше, ніж зараз.

"Якщо є вузьке місце, Європа повинна взяти на себе відповідальність за це", – сказав Хяккянен.

"Це означає, що в гаманцях європейських платників податків має бути знайдено більше грошей для підтримки України", – додав він.

Міністр наголосив, що зараз не час для будь-якої втоми від війни чи розмов про те, що мир буде укладений на умовах Росії, він має відбутися на умовах України.

Для того, щоб мир був досягнутий на умовах України, Європа повинна посилити свою підтримку, вважає Хяккянен.

Президент США Джо Байден раніше наголосив, що хоча союзники можуть відчувати витрати на підтримку України як неприємний тягар, їм набагато вигідніше робити це, аніж дозволити Росії здобути успіхи у війні.

У Державному департаменті США впевнені, що країни у Європі та поза нею продовжать підтримку України.