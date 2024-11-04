Министр обороны Финляндии: Европа должна быть готова увеличить вклад в поддержку Украины

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен считает, что в случае критической ситуации с поддержкой США, Европа должна взять на себя ответственность за поддержку Украины.

Об этом он сказал в интервью Yle, сообщает "Европейская правда".

Министр убежден, что даже после президентских выборов США продолжат поддержку Украины.

"Сейчас мы имеем твердую уверенность в группе поддержки Украины, в которой участвуют Соединенные Штаты, что Соединенные Штаты продолжат свою поддержку", – сказал Хяккянен.

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Однако, по его словам, выборы в США все же будут иметь влияние на поддержку Украины. Министр говорит, что в финансовом плане Европа должна будет поддержать Украину больше, чем сейчас.

"Если есть узкое место, Европа должна взять на себя ответственность за это", – сказал Хяккянен.

"Это означает, что в кошельках европейских налогоплательщиков должно быть найдено больше денег для поддержки Украины", – добавил он.

Министр подчеркнул, что сейчас не время для любой усталости от войны или разговоров о том, что мир будет заключен на условиях России, он должен состояться на условиях Украины.

Для того, чтобы мир был достигнут на условиях Украины, Европа должна усилить свою поддержку, считает Хяккянен.

Президент США Джо Байден ранее отметил, что хотя союзники могут чувствовать расходы на поддержку Украины как неприятное бремя, им гораздо выгоднее делать это, чем позволить России получить успехи в войне.

В Государственном департаменте США уверены, что страны в Европе и за ее пределами продолжат поддержку Украины.