Суд у Грузії скасував результати виборів на 30 дільницях через порушення

Суд міста Тетрі-Цкаро на півдні Грузії задовольнив позов про скасування результатів парламентських виборів 26 жовтня, констатувавши порушення таємниці голосування.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Новости-Грузия".

Скарга, яку подала Асоціація молодих юристів Грузії, стосувалась голосування на дільницях з електронними урнами. Під час експерименту в залі засідань позивачі показали, що зроблена на бюлетені позначка просвічується під час забору в апарат із рамки-конверта.

Суддя суду Тетрі-Цкаро Владімір Хучуа після проведення слідчого експерименту постановив, що таємниця голосування "однозначно" не була дотримана, та розпорядився скасувати результати виборів із 30 виборчих дільниць (усього в Грузії їх понад 3100).

Реклама:

В Асоціації молодих юристів Грузії заявили, що домагатимуться скасування результатів парламентських виборів на всіх дільницях, де використовувалися електронні урни – це 90% голосів.

Наразі суд Тетрі-Цкаро – єдиний суд у Грузії, який за ці дні задовольнив позов асоціації щодо порушення таємниці голосування.

Загалом, як пише "Новости-Грузия", в судах зараз розглядають понад 1300 скарг опозиційних партій і неурядових організацій щодо різного роду порушень на парламентських виборах 26 жовтня.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі привітала рішення суду, написавши: "Грузія буде врятована – ми побачили одного гідного суддю"

"В обороні, в поліції або серед звичайних громадян є ті люди, які створювали Грузію споконвіку. Сьогодні вони разом створюють величезну силу, яка захищає країну і захищатиме її вічно", – додала Зурабішвілі.

Нагадаємо, за оголошеним Центральною виборчою комісією Грузії результатом, партія влади "Грузинська мрія" перемогла на парламентських виборах 26 жовтня з 54% голосів.

Водночас міжнародні спостерігачі у попередній доповіді заявили про проблеми на виборах. Компанії, що проводили опозиційні екзитполи, висловили сумнів у правдивості офіційних результатів голосування.

Про те, чи це вже остаточна перемога партії влади "Грузинська мрія", читайте в статті Революція "на паузі": що відбувається у Грузії та чи мають протести шанси на успіх.