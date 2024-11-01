Компанії, що робили екзитполи для грузинської опозиції, ставлять під сумнів офіційні результати

Дві американські соціологічні компанії, які проводили екзитполи на парламентських виборах у Грузії 26 жовтня, поставили під сумнів офіційні результати з перемогою партії влади.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Edison Research, яка проводила екзитпол на замовлення опозиційного телеканалу Formula, заявила, що розбіжності між його результатами та результатом, який потім повідомила ЦВК, можуть свідчити про маніпуляції. Їхній екзитпол прогнозував "Грузинській мрії" 41% підтримки, а об’єднаній опозиції – понад 50%.

"Різницю у 13 процентних пунктів між прогнозом Edison та офіційним результатом "Грузинської мрії" – 54% – не можна пояснити нормальною варіативністю, це вказує на ймовірність маніпуляції результатами на місцевому рівні", – заявили у компанії.

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В Edison зауважили, що розбіжність між прогнозами та офіційним результатом особливо помітна на конкретних дільницях у селах.

Компанія HarrisX, що проводила екзитпол для опозиційного Mtavari Arkhi, теж поставила під сумнів офіційні результати.

"Ми спостерігаємо статистично непояснювані розбіжності, що складають понад 8 процентних пунктів від загальної кількості голосів, або ж 172523 необроблених голоси, щонайменш у 27 округах", – йдеться у заяві.

Міжнародні спостерігачі у проміжній доповіді щодо виборів у Грузії звернули увагу на тиск і залякування виборців.

Тим часом керівна партія Грузії "Грузинська мрія" попри свою перемогу звинуватила опозицію у нібито "крадіжці голосів" та подає скаргу у прокуратуру.