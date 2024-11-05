Литва відзначає зростання кількості добровольців, які прагнуть служити в армії

У Литві цьогоріч зросла кількість молодих людей, які добровільно йдуть служити в армію, порівняно з 2022-2023 роками.

Про це повідомив портал Delfi, передає "Європейська правда".

Як зазначається, за неповні 10 місяців 2024 року подали заявки на службу в армії понад 2,7 тисячі молодих людей, які не потрапили до списків призовників. Це на 48% більше, ніж за той же період 2023 року, і на 85% більше, ніж 2022-го.

"Приємно бачити, що все більше молоді йде служити до армії добровільно… Такі результати є надзвичайно важливими, особливо з урахуванням глобальної ситуації з безпекою в наш час", – зазначив генерал Раймундас Вайкшнорас.

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Як зазначено, у жовтні 2024 року добровільно служити почали вже понад 1,3 тисячі молодих литовців (на 42% більше, ніж у 2023 році, і на 74% більше, ніж у 2022-му).

Понад 500 молодих людей визнані придатними для служби і зараз чекають на призов.

Представник Литовської армії Арунас Балчюнас вважає, що "основний спосіб заохочення молодих людей – діалог".

"Якщо два роки тому вдавалося достукатися до половини учнів старших класів, то цей показник значно зріс і становить 90%. Ми раді не лише патріотичному налаштуванню молоді, а й лідерству вчителів, стрільців (учасників добровольчих підрозділів. – Ред.) та військових", – додав він.

Напередодні повідомляли, що міністр оборони Литви і голова парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони зареєстрували законопроєкт, який передбачає звільнення від служби в литовських збройних силах осіб з російським і білоруським громадянством.

У жовтні Сейм проголосував за заборону посадовцям, які мають право працювати з секретною інформацією, їздити до країн, що вважаються недружніми до Литви.