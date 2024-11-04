Литва хоче заборонити службу в армії литовцям з подвійним громадянством РФ чи Білорусі

Міністр оборони Литви і голова парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони зареєстрували законопроєкт, який передбачає звільнення від служби в литовських збройних силах осіб з російським і білоруським громадянством.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Відповідно до законопроєкту, литовці, які також мають подвійне громадянство Росії та Білорусі, не будуть прийматися на професійну військову службу, добровольчу військову службу або будь-яку іншу форму добровільної непостійної військової служби, а також на обов'язкову військову службу. Чинні військовослужбовці, які отримають громадянство цих країн, будуть звільнені зі служби.

Хоча в законопроєкті прямо не згадуються Росія і Білорусь, в ньому сказано, що заборона поширюватиметься на країни, куди військовослужбовцям не дозволяється виїжджати. Раніше уряд вже забороняв професійним військовослужбовцям несанкціоновані поїздки до країн, які вважаються загрозою національній безпеці Литви, зокрема, до Росії, Білорусі та Китаю.

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Міністр оборони Лаурінас Кащюнас стверджує, що ця заборона необхідна для запобігання витоку інформації, пов'язаної з національною оборонною системою, через осіб з подвійним громадянством.

Він додає, що через можливі зв'язки з "ворожими державами" такі військовослужбовці можуть також здійснювати деструктивну діяльність проти системи національної оборони і Литви з власної ініціативи.

Запропоновані поправки покликані забезпечити, щоб військовослужбовці з громадянством "ворожих держав" не ставали потенційними мішенями для іноземних розвідок і служб безпеки. Крім того, автори законопроєкту стверджують, що він покликаний усунути двозначність щодо "їхнього конституційного обов'язку захищати Литву" у разі збройного конфлікту з цими країнами.

У жовтні Сейм проголосував за заборону посадовцям, які мають право працювати з секретною інформацією, їздити до країн, що вважаються недружніми до Литви.