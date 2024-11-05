Литва отмечает рост количества добровольцев, стремящихся служить в армии

В Литве в этом году возросло количество молодых людей, которые добровольно идут служить в армию, по сравнению с 2022-2023 годами.

Об этом сообщил портал Delfi, передает "Европейская правда".

Как отмечается, за неполные 10 месяцев 2024 года подали заявки на службу в армии более 2,7 тысячи молодых людей, которые не попали в списки призывников. Это на 48% больше, чем за тот же период 2023 года, и на 85% больше, чем в 2022-м.

"Приятно видеть, что все больше молодежи идет служить в армию добровольно... Такие результаты чрезвычайно важны, особенно с учетом глобальной ситуации с безопасностью в наше время", – цитирует портал генерала Раймундаса Вайкшнораса.

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Отмечается, что в октябре 2024 года добровольно служить начали уже более 1,3 тысячи молодых литовцев (на 42% больше, чем в 2023 году, и на 74% больше, чем в 2022-м).

Более 500 молодых людей признаны годными для службы и сейчас ждут призыва.

Представитель Литовской армии Арунас Балчюнас считает, что "основной способ поощрения молодых людей – диалог".

"Если два года назад удавалось достучаться до половины учеников старших классов, то этот показатель значительно вырос и составляет 90%. Мы рады не только патриотическому настрою молодежи, но и лидерству учителей, стрелков (участников добровольческих подразделений. – Ред.) и военных", – добавил он.

Накануне сообщалось, что министр обороны Литвы и председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны зарегистрировали законопроект, который предусматривает освобождение от службы в литовских вооруженных силах лиц с российским и белорусским гражданством.

В октябре Сейм проголосовал за запрет чиновникам, которые имеют право работать с секретной информацией, ездить в страны, которые считаются недружественными к Литве.