Сейм Литви заборонив поїздки в РФ і Білорусь тим, хто працює із секретною інформацією

Литовські законодавці в четвер, 3 жовтня, проголосували за заборону посадовцям, які мають право працювати з секретною інформацією, їздити до країн, що вважаються недружніми до Литви.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Відповідну поправку до Закону про державну та службову таємницю Сейм Литви ухвалив 80 голосами "за".

Литовський міністр оборони Лаурінас Кащюнас раніше заявив, що поправки спрямовані на те, щоб обмежити поїздки співробітників деяких установ до країн або територій, де їхня присутність може поставити під загрозу національну безпеку Литви.

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Уряд Литви визначатиме країни, які потраплять до списку заборонених до в'їзду, виходячи з ризиків для національної безпеки.

Але вже відомо, що заборона пошириться на Росію, Білорусь і Китай – країни, які вже обмежені для поїздок військовослужбовців і посадовців.

За оцінками Міністерства оборони Литви, нова заборона торкнеться близько 56 тисяч людей, які мають доступ до секретної інформації.

Раніше Сейм Литви ухвалив поправку до закону, що забороняє литовським професійним військовим подорожувати в недружні країни поза службою.