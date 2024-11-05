Опозиція Словаччини розкритикувала загрозливе партнерство Фіцо з Китаєм

Опозиційні партії Словаччини висловили занепокоєння з приводу нещодавно встановленого "стратегічного партнерства" Братислави з Пекіном на тлі візиту делегації на чолі з прем'єром Робертом Фіцо до Китаю.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації Euractiv.

Під час візиту Фіцо до Китаю президент Сі Цзіньпін оголосив про оновлення "стратегічного партнерства" між Пекіном і Братиславою. Візит включав підписання кількох угод, спрямованих на посилення двосторонньої співпраці та обговорення війни в Україні.

Фіцо заявив, що Китай може відіграти ключову роль у вирішенні конфлікту, і розкритикував західних союзників за їхню "мілітаристську мову".

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"Фіцо знову служить російській пропаганді, стверджуючи, що війна в Україні не закінчиться, поки Захід продовжує підтримувати Україну. Він лицемірно мовчить про те, що Китай і Північна Корея безпосередньо допомагають Росії", – заявив на пресконференції в понеділок Юрай Крупа, експерт з питань оборони і безпеки з опозиційної партії "Свобода і солідарність".

За його словами, заяви Фіцо "підривають довіру західних партнерів до Словаччини". Крупа також висловив занепокоєння відсутністю прозорості навколо поїздки словацької делегації, зазначивши, що до її складу не було включено жодного представника словацьких ЗМІ.

У неділю Мілан Маєрський, лідер опозиційної партії "Християнсько-демократичний рух", висловив побоювання, що посилення зв'язків з Китаєм може призвести до того, що китайські поліцейські під прикриттям прибудуть до Словаччини.

Омаш Валашек, експерт з питань безпеки від партії "Прогресивна Словаччина" і колишній посол Словаччини в НАТО, попередив, що "замість політики, заснованої на цінностях, ми ризикуємо стати боржниками і залежними від режиму, який не дотримується демократичних принципів".

Востаннє Фіцо відвідував Китай у 2007 році. Цього разу його супроводжувала велика делегація, до складу якої входили кілька міністрів і представники понад 70 компаній. Було підписано 13 документів про співпрацю, в тому числі різні меморандуми про взаєморозуміння в галузі торгівлі та інвестицій, транспорту, туризму, екології та культури.

В рамках партнерства обидві країни домовилися про запровадження 15-денного безвізового режиму для громадян Словаччини до Китаю, а Фіцо оголосив про плани встановити пряме повітряне сполучення між Братиславою та Пекіном.

Напередодні від'їзду до Китаю Фіцо погодився дати інтерв'ю російському державному пропагандистському каналу "Россия 1".

У ньому він розповів, що готовий поговорити з Владіміром Путіним та вважав би за честь бути присутнім на урочистостях у Москві наступного року з нагоди закінчення Другої світової війни.