Оппозиция Словакии раскритиковала угрожающее партнерство Фицо с Китаем

Оппозиционные партии Словакии выразили обеспокоенность по поводу недавно установленного "стратегического партнерства" Братиславы с Пекином на фоне визита делегации во главе с премьером Робертом Фицо в Китай.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Euractiv.

Во время визита Фицо в Китай президент Си Цзиньпин объявил об обновлении "стратегического партнерства" между Пекином и Братиславой. Визит включал подписание нескольких соглашений, направленных на усиление двустороннего сотрудничества и обсуждение войны в Украине.

Фицо заявил, что Китай может сыграть ключевую роль в разрешении конфликта, и раскритиковал западных союзников за их "милитаристский язык".

Реклама:

"Фицо снова служит российской пропаганде, утверждая, что война в Украине не закончится, пока Запад продолжает поддерживать Украину. Он лицемерно молчит о том, что Китай и Северная Корея напрямую помогают России", – заявил на пресс-конференции в понедельник Юрай Крупа, эксперт по вопросам обороны и безопасности из оппозиционной партии „Свобода и солидарность".

По его словам, заявления Фицо "подрывают доверие западных партнеров к Словакии". Крупа также выразил обеспокоенность отсутствием прозрачности вокруг поездки словацкой делегации, отметив, что в ее состав не было включено ни одного представителя словацких СМИ.

В воскресенье Милан Майерский, лидер оппозиционной партии "Христианско-демократическое движение", выразил опасения, что усиление связей с Китаем может привести к тому, что китайские полицейские под прикрытием прибудут в Словакию.

Омаш Валашек, эксперт по вопросам безопасности от партии "Прогрессивная Словакия" и бывший посол Словакии в НАТО, предупредил, что "вместо политики, основанной на ценностях, мы рискуем стать должниками и зависимыми от режима, который не придерживается демократических принципов".

Последний раз Фицо посещал Китай в 2007 году. На этот раз его сопровождала большая делегация, в состав которой входили несколько министров и представители более 70 компаний. Было подписано 13 документов о сотрудничестве, в том числе различные меморандумы о взаимопонимании в области торговли и инвестиций, транспорта, туризма, экологии и культуры.

В рамках партнерства обе страны договорились о введении 15-дневного безвизового режима для граждан Словакии в Китай, а Фицо объявил о планах установить прямое воздушное сообщение между Братиславой и Пекином.

Накануне отъезда в Китай Фицо согласился дать интервью российскому государственному пропагандистскому каналу "Россия 1".

В нем он рассказал, что готов поговорить с Владимиром Путиным и счел бы за честь присутствовать на торжествах в Москве в следующем году по случаю окончания Второй мировой войны.