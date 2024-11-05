Віцепрем’єр Польщі "пройшовся" по Зеленському: Хай дякує, а не прискіпується

Польський віцепрем'єр Кшиштоф Гавковський, представник партії "Нова лівиця", звинуватив президента України Володимира Зеленського у намаганні втягнути Польщу у війну з Росією та розкритикував за "прискіпування" до Варшави.

Про це він заявив у інтерв’ю Radio Zet, повідомляє "Європейська правда".

Гавковський висловив переконання, що українська влада, зокрема, президент Зеленський, несправедливо поводиться щодо Польщі.

"У мене таке враження, що останні слова, які пролунали з вуст президента Зеленського, негідні політика, який багато чим зобов'язаний Польщі. Передано обладнання, громадянами опікувалися, Польща – великий друг України, транспортний вузол. Мені здавалося, що в таких ситуаціях треба говорити комусь "дякую", а не прискіпуватися", – заявив польський віцепрем’єр.

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У цьому контексті він згадав про заклики Зеленського, аби Польща збивала ракети і дрони РФ над українською територією.

"Зеленський хоче, щоб Польща збивала ракети над Україною, тобто хоче, щоб Польща вступила у війну, тобто хоче, щоб Польща воювала з Росією… Я не згоден з такими заявами", – додав політик.

У Гавковського склалося враження, що "Україна і український президент забули, як ми поводилися в Польщі і скільки ми допомогли з 2022 року".

У відповідь на питання про те, звідки беруться нинішні заяви української влади, Гавковський сказав, що вони виникають через нерозуміння того, "якою була б ситуація в Україні, якби не польські відкриті серця".

"Чого я очікую від України, і перш за все від президента – а я нещодавно був у Києві… це щоб ми цінували, що у нас є друг, який простягнув тобі руку допомоги у важкі моменти, і не критикували його, коли виявиться, що ми хочемо ще більшого", – сказав віцепрем'єр Польщі.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський нагадав, що Україна досі хотіла б отримати від Польщі винищувачі МіГ-29, однак польська сторона поки не надає ці літаки.

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський тим часом запропонував Україні купувати зброю у Польщі в кредит.

Нещодавно ЗМІ писали, що президент Польщі Анджей Дуда заперечив можливість передачі Києву зброї, яку Варшава придбала в Південної Кореї.