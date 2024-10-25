ЗМІ: Україна просила в Польщі зброю, яку та купила в Південної Кореї, але Дуда відмовив

Польський президент Анджей Дуда заперечив можливість передачі Києву зброї, яку Варшава придбала в Південної Кореї.

Про це Дуда заявив журналістам під час перебування із офіційним візитом у Південній Кореї, цитує RMF24, передає "Європейська правда".

Дуду запитали, чи розглядається такий сценарій: якщо Південна Корея вирішить передати Україні зброю, то Польща надасть Україні ту зброю, яку отримала від Кореї, а союзники на той час поповнять запаси країни.

"Не існує жодного сценарію, за яким ми передаємо комусь зброю, яку нещодавно купили за мільярди злотих з кишень наших платників податків. Ця зброя має служити безпеці та обороні Республіки Польща", – наголосив польський президент.

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За його словами, Україна подавала запит про ймовірне передавання Києву з Варшави південнокорейського озброєння, але Польща відмовила.

Після повідомлень, що КНДР відправила кілька тисяч своїх солдатів в Росію для війни проти України, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що країна може переглянути заборону на постачання летальної зброї в Україні.

Проте Дуда наголосив, що навіть якщо Сеул погодиться передавати Україні зброю – це буде не з запасів, передбачених для Польщі.

Польський президент 24 жовтня зустрівся зі своїм південнокорейським колегою Юн Сок Йолем. Політики зосередилися на економічній та оборонній співпраці, а також засудили відправку Північною Кореєю військ до Росії для участі у війні проти України як загрозу глобальній безпеці.

Розвідка Південної Кореї в середу повідомила, що Північна Корея відправила до Росії 3 тисячі військових для підтримки окупантів на війні проти України і також намагається ізолювати сім'ї відібраних солдатів в певному місці, щоб інформація не поширювалась.

Пізніше інформацію про кілька тисяч північнокорейських військових у Росії підтвердив Білий дім, а також заявив, що військові КНДР, у разі участі у війні проти України, стануть законними цілями так само, як і російські.

Вже 25 жовтня Зеленський заявив, що за інформацією української розвідки, 27–28 жовтня Росія кине в бій перші північнокорейські військові підрозділи.