Сікорський сподівається, що Польщі дозволять збивати російські ракети над Україною

Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський сподівається, що в НАТО дадуть дозвіл Польщі застосовувати свою протиповітряну оборону для збиття російських ракет, які летять над Україною та можуть загрожувати їй.

Його позицію в коментарі Укрінформу уточнив речник МЗС Польщі Павел Вронський, пише "Європейська правда".

Вронський нагадав, що глава польської дипломатії вже виступав за залучення сил НАТО до збиття російських ракет, які летять у напрямку Польщі над українською територією, і "неодноразово наражався на критику всередині НАТО".

"Як ми знаємо, негативно щодо цієї ініціативи висловлюються країни НАТО, безпосередньо Організація, негативні голоси також звучали у США. Але міністр Сікорський розраховує на зміну цієї позиції", – додав речник.

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Напередодні стало відомо, що двопартійна група законодавців США звернулась до президента Джо Байдена із закликом дозволити Польщі застосовувати свою протиповітряну оборону над Україною, аби збивати російські ракети.

Сам Сікорський прокоментував це так: "Приємно, коли й республіканці, й демократи підтримують польську пропозицію".

Попри заклики України США раніше відмовлялись обговорювати збиття російських ракет над її територією.