Скандального данського активіста засудили до в’язниці за розпалювання ненависті

Дансько-шведського активіста і політика Расмуса Палудана засудили у Швеції до чотирьох місяців в’язниці за розпалювання ненависті через його слова під час акцій зі спаленням Корану у Мальме.

Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".

Палудану присудили чотири місяці позбавлення волі за підбурювання до ненависті проти етнічної групи. Справа стосується його заяв на акціях зі спаленням Корану у Мальме у квітні та вересні 2022 року.

Суд дійшов висновку, що слова і дії Расмуссена вийшли за межі прийнятного висловлення критики.

Реклама:

"Критично висловлюватися про, наприклад, Іслам та мусульман – дозволено, проте прояви неповаги до певної групи людей не мають переходити межі… У цьому випадку не йшлося про якусь дискусію. Заяви фактично прирівнювалися до образ на адресу мусульман", – заявив голова суду Ніклас Сьодерберг.

Палудан не визнає провини та наполягає, що критикував "релігію, а не групу людей", і хоче подавати апеляцію.

Расмуса Палудана і до цього вже засуджували за подібні правопорушення у Данії за шістьома звинуваченнями, у зв’язку з чим обрали суворіший захід, аніж штраф.

Палудан – лідер данської ультраправої партії "Жорсткий курс", відомий провокаційними акціями проти Туреччини. Минулого року він спалив Коран біля посольств Туреччини у Копенгагені й Стокгольмі, що викликало бурхливу реакцію в мусульманських країнах, зокрема Туреччині, і загострило увагу до країни з боку радикальних ісламістів, а також додатково ускладнило Швеції процес вступу у НАТО, давши Анкарі ще один привід для претензій.

У Данії після тривалих дебатів законодавчо заборонили спалювати у громадських місцях релігійні писання, такі як Коран, Біблія чи Тора.