Скандального датского активиста приговорили к тюрьме за разжигание ненависти

Датско-шведского активиста и политика Расмуса Палудана приговорили в Швеции к четырем месяцам тюрьмы за разжигание ненависти из-за его слов во время акций с сожжением Корана в Мальме.

Об этом сообщает SVT, пишет "Европейская правда".

Палудану присудили четыре месяца лишения свободы за подстрекательство к ненависти против этнической группы. Дело касается его заявлений на акциях с сожжением Корана в Мальме в апреле и сентябре 2022 года.

Суд пришел к выводу, что слова и действия Расмуссена вышли за пределы приемлемого выражения критики.

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"Критически высказываться о, например, Исламе и мусульманах – разрешено, однако проявления неуважения к определенной группе людей не должны переходить границы... В данном случае речь не шла о какой-то дискуссии. Заявления фактически приравнивались к оскорблениям в адрес мусульман", – заявил глава суда Никлас Седерберг.

Палудан не признает вины и настаивает, что критиковал "религию, а не группу людей", и хочет подавать апелляцию.

Расмуса Палудана и до этого уже осуждали за подобные правонарушения в Дании по шести обвинениям, в связи с чем избрали более строгую меру наказания, чем штраф.

Палудан – лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс", известный провокационными акциями против Турции. В прошлом году он сжег Коран возле посольств Турции в Копенгагене и Стокгольме, что вызвало бурную реакцию в мусульманских странах, в частности Турции, и обострило внимание к стране со стороны радикальных исламистов, а также дополнительно осложнило Швеции процесс вступления в НАТО, дав Анкаре еще один повод для претензий.

В Дании после длительных дебатов законодательно запретили сжигать в общественных местах религиозные писания, такие как Коран, Библия или Тора.