В Финляндии пройдут учения ПВО стран Северной Европы и США

В Финляндии в ноябре пройдут учения сил противовоздушной обороны, в которых будут участвовать также военные Швеции, Норвегии и США.

Как сообщает Yle, пишет "Европейская правда", об этом сообщили в Вооруженных силах Финляндии.

Учения запланированы на 12-21 ноября в районе населенного пункта Лохтая, что на берегу Ботнического залива на западе страны, и являются важнейшими учениями сил ПВО.

Кроме финских военных, участие примут также военные из Швеции, Норвегии и Соединенных Штатов.

Реклама:

Всего будут задействованы около 1300 военнослужащих, 450 единиц техники, 20 самолетов, два вертолета.

С понедельника в финской Лапландии начались крупнейшие артиллерийские учения НАТО.

США в минувшие выходные анонсировали переброску в Европу своих стратегических бомбардировщиков, которые примут участие в учениях союзниками и партнерами по НАТО.