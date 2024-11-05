Французький суд визнав винними 18 осіб у справі про контрабанду мігрантів через Ла-Манш

Французький суд у Ліллі у вівторок визнав 18 обвинувачених винними у справі про контрабанду мігрантів, пов'язану з небезпечними переправами через Ла-Манш.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Звинувачення були пред'явлені групі після того, як в результаті поліцейської операції 2022 року по всій Європі було проведено кілька арештів і конфісковано човни, рятувальні жилети і готівку.

Одного з ватажків, вихідця з Іраку, засудили до 15 років ув'язнення і штрафу в розмірі 200 тисяч євро. Більшість обвинувачених не були присутні в суді під час винесення вироку. Деякі з них брали участь у судовому процесі дистанційно з різних в'язниць на півночі Франції в той час, як інші не перебувають під вартою.

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Чотирнадцять з 18 підсудних у Ліллі є вихідцями з Іраку, інші – з Ірану, Польщі, Франції та Нідерландів.

Британський і французький уряди роками працювали над тим, щоб зупинити ризиковані переходи, але не змогли зупинити людей, які тікають від конфліктів або нищівної бідності. Контрабандисти беруть тисячі євро з людини за перетин кордону.

Понад 31 тисяча мігрантів здійснили небезпечний перетин Ла-Маншу цього року – більше, ніж за весь 2023 рік, хоча й менше, ніж у 2022 році. За даними французьких посадовців, щонайменше 56 людей загинули під час спроб переправи цього року, що робить 2024 рік найсмертоноснішим відтоді, як кількість переправ почала різко зростати у 2018 році.

У понеділок британський прем'єр Кір Стармер заявив на конференції міжнародної поліцейської організації Інтерпол, що "контрабанда людей повинна розглядатися як глобальна загроза безпеці, подібна до тероризму".

Він сказав, що спецслужби і правоохоронні органи повинні намагатися "зупинити банди контрабандистів до того, як вони почнуть діяти", так само як вони це роблять під час контртерористичних операцій.

Минулого тижня одна людина загинула при спробі перетнути Ла-Манш на човні до Британії, тіла ще трьох загиблих мігрантів були знайдені на узбережжі.

На початку жовтня Британія зареєструвала рекордну за 2024 рік денну кількість прибуттів мігрантів, що нелегально перетинають Ла-Манш на невеликих човнах – 973 людини.