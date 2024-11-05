Французский суд признал виновными 18 человек по делу о контрабанде мигрантов через Ла-Манш

Французский суд в Лилле во вторник признал 18 обвиняемых виновными по делу о контрабанде мигрантов, связанной с опасными переправами через Ла-Манш.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Обвинения были предъявлены группе после того, как в результате полицейской операции 2022 года по всей Европе было проведено несколько арестов и конфисковано лодки, спасательные жилеты и наличные деньги.

Одного из главарей, выходца из Ирака, приговорили к 15 годам заключения и штрафу в размере 200 тысяч евро. Большинство обвиняемых не присутствовали в суде во время вынесения приговора. Некоторые из них участвовали в судебном процессе дистанционно из разных тюрем на севере Франции, в то время как другие не находятся под стражей.

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14 из 18 подсудимых в Лилле являются выходцами из Ирака, остальные – из Ирана, Польши, Франции и Нидерландов.

Судебный процесс в Лилле пролил свет на подпольный бизнес в особенно смертоносный год для многих тысяч мужчин, женщин и детей, которые пытаются пересечь Ла-Манш на маленьких и часто опасно перегруженных лодках.

Более 31 тысячи мигрантов совершили опасное пересечение Ла-Манша в этом году – больше, чем за весь 2023 год, хотя и меньше, чем в 2022 году. По данным французских чиновников, по меньшей мере 56 человек погибли во время попыток переправы в этом году, что делает 2024 год самым смертоносным с тех пор, как количество переправ начало резко расти в 2018 году.

В понедельник британский премьер Кир Стармер заявил на конференции международной полицейской организации Интерпол, что "контрабанда людей должна рассматриваться как глобальная угроза безопасности, подобная терроризму". Он сказал, что спецслужбы и правоохранительные органы должны пытаться "остановить банды контрабандистов до того, как они начнут действовать", так же, как они это делают во время контртеррористических операций.

На прошлой неделе один человек погиб при попытке пересечь Ла-Манш на лодке в Британию, тела еще трех погибших мигрантов были найдены на побережье.

В начале октября Британия зарегистрировала рекордное за 2024 год дневное количество прибытий мигрантов, нелегально пересекающих Ла-Манш на небольших лодках – 973 человека.