При спробі перетнути Ла-Манш загинули четверо мігрантів

Одна людина загинула при спробі перетнути Ла-Манш на човні до Британії, тіла ще трьох загиблих мігрантів були знайдені на узбережжі.

Про це повідомило агентство Reuters, передає "Європейська правда".

Французький регіональний оперативний центр спостереження і порятунку відправив рятувальне судно і вертоліт Військово-морських сил Франції після повідомлень про людей у воді.

Рятувальники доставили в безпечне місце близько 15 людей, проте один мігрант загинув, попри екстрені заходи.

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У середу, 30 жовтня, на прилеглих пляжах місцева влада знайшла тіла трьох загиблих.

Прокуратура міста Булонь-Сюр-Мер анонсувала початок розслідування.

На початку жовтня Британія зареєструвала рекордну за 2024 рік денну кількість прибуттів мігрантів, що нелегально перетинають Ла-Манш на невеликих човнах – 973 людини. Минулого тижня в аварії човна з мігрантами у Ла-Манші загинуло немовля, решту мігрантів врятували і повернули до Франції.

Проблема нелегальної міграції через Ла-Манш є постійною причиною напруги між Парижем і Лондоном та однією з топтем у політичному порядку денному Британії.

Неофіційно повідомляли, що Німеччина і Франція закликають Брюссель укласти з урядом Великої Британії угоду про притулок і міграцію, яка б відповідала вимогам ЄС і допомогла б вирішити проблему з нелегальною міграцією через Ла-Манш.