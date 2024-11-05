Глава МЗС Польщі закликав Київ розблокувати ексгумації жертв Волинської трагедії

Міністр закордонних справ Польща Радослав Сікорський закликав український уряд розблокувати ексгумацію жертв Волинської трагедії.

Про це він сказав в ефірі Polsat News, передає "Європейська правда".

Очільник МЗС одразу зазначив, що буде опублікована доповідь, яка висвітлить роль Польщі та поляків у наданні допомоги Україні, яка захищається від російської агресії.

"Найближчим часом Міністерство оборони має намір опублікувати повний перелік польської допомоги Україні – як військової, так і економічної, фінансової, гуманітарної, допомоги українським біженцям у Польщі, і з цього можна буде побачити, що у співвідношенні до ВВП Польща надала Україні найбільше допомоги з усіх країн-союзників", – повідомив Сікорський.

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При цьому він зазначив, що "тим болючіше, що українська влада досі не скасувала заборону на ексгумацію, видану у 2017 році попереднім президентом.

Сікорський пояснив, що заборона польської сторони на ексгумацію жертв Волинської трагедії є "болючим питанням у наших двосторонніх відносинах".

"Ми вважаємо, що ексгумація, християнське поховання є частиною європейського культурного коду", – підкреслив він.

"Україна робить це з колишніми ворогами. Дозволено 100 000 ексгумацій солдатів Вермахту. Ми просимо, щоб до наших загиблих, вбитих ставилися не гірше, ніж до солдатів Вермахту", – сказав він.

Очільник МЗС повідомив, що останніми днями відбулася розмова між міністрами культури двох країн. "Вона була багатообіцяючою. Були досягнуті певні технічні домовленості. Сподіваюся, що вони приведуть до позитивного політичного рішення про зняття заборони", – сказав він.

"Я перебуваю в постійному контакті з усіх питань – в тому числі з міністром закордонних справ України, який запевняє мене, що він працює над вирішенням цього питання. Я тримаю за нього кулаки", – підсумував Сікорський.

Раніше Радослав Сікорський заявив, що Україна обіцяла прогрес у питанні ексгумації жертв Волинської трагедії до листопада, проте цього не сталося.

Нещодавно Український інститут національної пам’яті заявив, що планує включити роботи з пошуку та ексгумації останків поляків у Рівненській області у 2025 році, реагуючи на відповідні запити з боку громадян Польщі.

Хоча в повідомленні не уточнюється, хто саме надіслав запит, та "ЄвроПравда" раніше повідомляла про звернення очільниці Товариства польсько-українського примирення Кароліни Романовської, яке стосувалось якраз села Угли на території сучасної Рівненської області.

Про крок назустріч Варшаві стало відомо також на тлі візиту міністра закордонних справ Андрія Сибіги до Польщі, де він брав участь у Варшавському безпековому форумі й зустрівся з низкою польських посадовців.