Громадянка Польщі подала перший приватний запит до України щодо ексгумації жертв Волині

Очільниця Товариства польсько-українського примирення Кароліна Романовська стала однією із перших людей у Польщі, хто подав приватний запит до президента Володимира Зеленського щодо ексгумації жертв Волинської трагедії.

Про це повідомило видання Onet, передає "Європейська правда".

Як розповіли журналісти, Романовська звернулася з проханням про гідне поховання 18 людей, включно з членами її сім'ї, вбитих у селі Угли на території нинішньої Рівненської області, до президента Володимира Зеленського, а також до Українського інституту національної пам'яті.

Вона вважає, що вирішення волинського питання – це єдиний спосіб відібрати у Росії "пропагандистське паливо".

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Романовська наголосила, що у її родині ніколи не було ненависті до українського народу й з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році – вона одразу кинулася допомагати українцям.

"Як тільки у 2022 році почалася війна, ми одразу ж кинулися допомагати і донині стоїмо на боці України. Ми знаємо, що УПА в 1940-х роках становила лише невеликий відсоток від усього українського населення", – додала вона.

Нещодавно міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшава не зможе погодитися на вступ України до ЄС, доки країни не завершать суперечки довкола подій на Волині.

В останні дні між Києвом та Варшавою розгорілась суперечка через слова голови МЗС Дмитра Кулеби про примусове виселення українців у межах операції "Вісла" з "українських територій".

Після обурення польських політиків українське зовнішньополітичне відомство пояснило слова Кулеби.

Однак їх розкритикував прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, заявивши, що Україна не стане членом ЄС без згоди його країни, а щоб отримати таку згоду, потрібно відповідати стандартам, зокрема культурно-політичним.

Детальніше читайте у статті Казус Кулеби: що стало причиною гучного скандалу в Польщі та які висновки варто зробити Києву.