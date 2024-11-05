Сікорський щодо ексгумації жертв Волинської трагедії: Я розчарований відсутністю прогресу

Очільник Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Україна обіцяла прогрес у питанні ексгумації жертв Волинської трагедії до листопада, проте цього не сталося.

Про це він розповів в інтерв’ю телеканалу TVN24, передає "Європейська правда".

За його словами, український колега Андрій Сибіга обіцяв прогрес у питанні ексгумації до Дня усіх святих.

"Маю сказати, що я розчарований… (Час, – Ред.) минув – прогресу немає", – зауважив Сікорський.

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Очільник польського МЗС акцентував, що "єдине, що потрібне Польщі" – це згода України на повернення до процесу ексгумації, що був призупинений у 2017 році.

"Ми вважаємо, що ховати тіла навіть ворогів за християнським обрядом є частиною європейського культурного кодексу. І Україна, схоже, погоджується з цим, оскільки дозволила ексгумувати 100 тисяч солдатів вермахту, які прийшли (на її територію) як загарбники", – підсумував Сікорський.

Нещодавно Український інститут національної пам’яті заявив, що планує включити роботи з пошуку та ексгумації останків поляків у Рівненській області у 2025 році, реагуючи на відповідні запити з боку громадян Польщі.

Хоча в повідомленні не уточнюється, хто саме надіслав запит, та "ЄвроПравда" раніше повідомляла про звернення очільниці Товариства польсько-українського примирення Кароліни Романовської, яке стосувалось якраз села Угли на території сучасної Рівненської області.

Про крок назустріч Варшаві стало відомо також на тлі візиту міністра закордонних справ Андрія Сибіги до Польщі, де він брав участь у Варшавському безпековому форумі й зустрівся з низкою польських посадовців.