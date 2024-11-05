ЗМІ: Ілон Маск проведе ніч виборів у США із Трампом

Американський мільярдер Ілон Маск проведе ніч виборів президента США, тобто ніч проти 6 листопада, разом із кандидатом від Республіканської партії Дональдом Трампом.

Про це The New York Times стало відомо від трьох джерел, повідомляє "Європейська правда".

Співрозмовники NYT кажуть, що Маск планує відвідати резиденцію Трампа в Мар-а-Лаго у штаті Флорида та буде в невеликому колі людей, які разом із експрезидентом США спостерігатимуть за результатами виборів.

Дональд Трамп організував кілька вечірок різного рівня ексклюзивності, зокрема вечерю для невеликої кількості донорів у Мар-а-Лаго і ще меншу вечірку для тих, хто буде з ним протягом вечора.

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Зауважимо, цьогоріч Маск став ключовим прихильником виборчої кампанії Трампа, і в разі його перемоги він може отримати роль в адміністрації.

Мільярдер, який є найбагатшою людиною світу та володіє зокрема соцмережею X (Twitter), в останні тижні перед виборами організував щоденну "лотерею" на 1 мільйон доларів у "хиткому" штаті Пенсильванія.